Grand Prix di Shanghai, trionfa Martina Batini

Proprio a Shanghai lo scorso anno, Martina Batini era salita per la seconda volta sul podio di un GP. Nel 2016 però aveva ottenuto il terzo posto, che andava ad aggiungersi ad un altro terzo posto, quello di Seul del 2014. Finalmente però, Martina Batini è riuscita a salire sul gradino più importante, vincendo il primo evento di Grand Prix di fioretto della sua carriera.

Pisana, 28 anni, Martina aggiunge così un trofeo importante alla sua bacheca personale, dove spicca l’argento agli europei del 2014 e quello ai campionati del mondo nello stesso anno. Ottima stagione per lei quella del 2014, dove ha conquistato anche il suo primo oro in coppa del mondo.

La finale di Shanghai è stata particolarmente emozionate, con la Batini impegnata contro la Campionessa Olimpica di Rio de Janeiro, la russa Inna Deriglazova. Una rimonta avvenuta nelle ultime stoccate del match, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. La gara era arrivata a 14 – 10 per la Deriglazova, ma Martina non si è arresa e una stoccata dopo l’altra ha riguadagnato lo svantaggio per poi andarsi a prendere la vittoria.

Inna Deriglazova deve mandare giù un boccone amaro, anche se si può consolare con il primo posto nel ranking mondiale, davanti alla statunitense Lee Kiefer e ad un’altra azzurra, Arianna Errigo. A Shanghai Arianna è arrivata solo 9°, battuta dalla connazionale Beatrice Monaco, che porta a casa la sua miglior prestazione in carriera.

Il terzo posto è andato ad un’altra russa, Svetlana Tripapina, battuta 15 -10 da Martina Batini in semifinale, e alla francese Ysaora Thibus sconfitta in semifinale dalla Deriglazova senza molti problemi, con il punteggio di 15 – 5.

Quello di Shanghai è stato l’ultimo appuntamento di Grand Prix della stagione, particolarmente importante perché sarà seguito dai campionati regionali e mondiali 2017.