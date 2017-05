Grand Prix Shanghai, Richard Kruse domina Alessio Foconi

È britannica la bandiera che svetta in cima alla classifica del Grand Prix di fioretto di Shanghai. Ultimo Grand Prix della stagione, apre la strada ai prossimi campionati regionali e ai successivi campionati del mondo, che quest’anno si terranno in Germania dal 19 al 26 luglio.

A portare in trionfo la Gran Bretagna è Richard Kruse, classe 1983, attualmente numero 5 al mondo. Per lui è la terza vittoria in carriera in un evento di GP, dopo quelle ottenute a Venezia nel 2009 e L’Avana nel 2016. Dopo una giornata estremamente positiva, Kruse si è scontrato in finale con Alessio Foconi, che puntava al bis stagionale. È stata sua infatti la vittoria nel primo GP della stagione, quello di Torino.

Purtroppo per Foconi, però, la superiorità di Kruse è evidente durante tutto l’incontro, che finisce senza possibilità di appello per 15 -8. Alessio porta comunque a casa un bel secondo posto, il primo in carriera in un GP, che va ad unirsi all’oro di Torino e ai due bronzi ottenuti sempre a Shanghai, uno nel 2011 e uno nel 2016.

Il terzo posto è del francese Erwan Le Pechoux e del russo Dmitry Zherebchenko. Le Pechoux finisce la sua semifinale contro Kruse per 15 – 13, mentre Zherebchenko viene eliminato da Foconi per 15 – 9.

Brutta la prestazione del numero uno del mondo, lo statunitense Alexander Massialas, che chiude in 33° posizione. Non va meglio neanche al russo Timur Sofin, secondo del ranking che a Shanghai termina 17°, così come a Daniele Garozzo, 34°. Se il Grand Prix di Shanghai doveva essere l’ultima prova prima degli importanti impegni dei prossimi mesi, si può dedurre che i giochi saranno completamente aperti anche per gli atleti che si trovano distanti dalla vetta del ranking mondiale.