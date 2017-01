Il Dream Team del fioretto colpisce ancora: terza vittoria per le azzurre

E’ tornato il Dream Team. L’Italia conquista la terza vittoria consecutiva in Coppa del Mondo nel fioretto femminile a squadre. Un dominio assoluto in questa stagione per le azzurre, che anche ad Algeri sono salite sul gradino più alto del podio.

Il quartetto formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini e Camila Mancini ha sconfitto nettamente in finale la Russia con il punteggio di 45-35. Al terzo posto si è classificata la Francia che supera gli Stati Uniti per 45-33.

Anche negli altri assalti di giornata le azzurre non hanno avuto problemi. In semifinale successo agevole contro le americane per 45-36, mentre nei quarti era arrivato il 45-28 sull’Ungheria. Negli ottavi l’Italia non era nemmeno scesa in pedana per il forfait della Romania.

Questo il riepilogo dei risultati

Finale

ITALIA b. Russia 45-35

Finale 3°-4° posto

Francia b. Usa 45-33

Semifinali

Russia b. Francia 45-28

ITALIA b. Usa 45-36

Quarti

ITALIA b. Ungheria 45-28

Tabellone delle 16

ITALIA b. Romania 45-0