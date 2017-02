Il Dream Team vince sempre: l’Italia batte la Francia all'ultima stoccata

A differenza di quanto accaduto agli sciabolatori a Padova, questa volta l’ultima stoccata premia le fiorettiste azzurre, che trionfano nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo a Danzica.

Nonostante l’assenza di Arianna Errigo, ancora ferma per i postumi di un attacco influenzale, il Dream Team continua a salire sul gradino più alto del podio in questa stagione. In finale le azzurre (Martina Batini, Alice Volpi, Chiara Cini e Camilla Mancini) hanno sconfitto 45-44 la Francia.

In semifinale l’Italia aveva superato gli Stati Uniti per 45-43. Americane che non sono poi riuscite a riscattarsi nella finalina per il terzo posto, perdendo con la Russia per 45-35.

Il cammino delle azzurre era cominciato con un comodo 45-23 sull’Austria agli ottavi e poi proseguito nei quarti di finale con la netta vittoria dell’Argentina per 45-18.

