Irene Vecchi splendida medaglia di bronzo (con rimpianti) ai Mondiali di Lipsia

La sciabolatrice livornese classe 1989 Irene Vecchi ha conquistato una fantastica medaglia di bronzo ai Mondiali di scherma attualmente in corso a Lipsia, in Germania. Dopo aver superato all'esordio la britannica Aliya Itkowitz, quindi avuto la meglio sulla russa Valeriya Bolshakova, la sciabolatrice francese Sara Balzer e la padrona di casa Anne Limbach l'azzurra si è arresa in semifinale alla tunisina Azza Besbes, in un 14-15 a dir poco pirotecnico.

Sì perchè la livornese si era portato addirittura sull'8-0 (!!!) nella sfida con la Besbes, prima di subire l'incredibile rimonta e capitolare all'ultima, maledetta, stoccata. La beffa patita in "semi" non cancella però la splendida cavalcata della sciabolatrice azzurra. La medaglia d'oro è finita sul collo della campionissima ucraina Olga Kharlan, capace di imporsi per 15-5 sulla Besbes, carnefice della nostra Irene: si tratta della prima donna nella sciabola a vincere tre titoli mondiali.