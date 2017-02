Italia seconda al Luxardo: la Corea batte Montano e compagni all’ultima stoccata

L’Italia chiude al secondo posto la prova a squadre del Trofeo Luxardo 2017, in programma a Padova e valevole per la Coppa del Mondo di sciabola maschile. Il quartetto italiano, composto da Aldo Montano, Luca Curatoli, Enrico Berrè e Luigi Samele, si è arreso solamente in finale alla Corea del Sud.

Una sconfitta nell’ultimo atto del Luxardo che lascia molto rimpianti, perchè gli asiatici sono riusciti a rimontare gli azzurri, con Sanguk Oh che ha messo la stoccata decisiva del 45-44 ai danni di Curatoli.

Uno scontro bellissimo e molto combattuto, come quello avvenuto in semifinale contro l’Ungheria (alla fine terza) e che ha visto gli azzurri imporsi per 45-43. In precedenza il quartetto italiano aveva superato nei quarti di finale la Germania per 45-40 e negli ottavi la Georgia per 45-27.

Giovanni Sirovich, commissario tecnico azzurro, ha espresso il suo giudizio alla fine del Trofeo Luxardo: “Al termine della tappa italiana ritengo che la sciabola azzurra meriti un 7. Questa prova a squadre ha dato ancora una volta riprova del talento e della solidità del gruppo azzurro che è ben più ampio dei quattro scelti per questa gara. La prova individuale ci lascia un pò di rammarico, ma sono convinto che dalla prossima tappa sapremo rifarci“.

VIDEO - Il campione a 360°, Enrico Garozzo: "Non dimenticherò mai l'abbraccio con mio fratello"

Video - Il campione a 360°, Enrico Garozzo: "Non dimenticherò mai l'abbraccio con mio fratello" 01:17