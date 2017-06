L'Italia vince il medagliere generale degli Europei, record assoluto di medaglie

L’Italia ha vinto il medagliere generale degli Europei 2017 di scherma. Una nuova grande impresa per la nostra incredibile scuola che per l’ennesima volta ci ha regalato delle gioie. A Tbilisi (Georgia) gli azzurri sono stati assoluti protagonisti della rassegna continentale e hanno dominato l’intera settimana.

Al termine della giornata odierna, però, abbiamo rischiato la beffa visto che la Russia, nostra immediata inseguitrice nel medagliere, aveva centrato entrambe le Finali: quella della spada femminile e quella della sciabola maschile, proprio contro Curatoli e compagni. Un doppio trionfo sarebbe valso il sorpasso in extremis ma i russi non sono riusciti nell’impresa: le ragazze hanno infatti perso l’atto conclusivo contro la Francia e dunque la sfida finale nella sciabola ha perso di significato per questo particolare primato.

Gli ori individuali sono arrivati grazie a Daniele Garozzo (il Campione Olimpico del fioretto ha firmato la doppietta) e ad Arianna Errigo che si è ritrovata nella sua arma preferita. Nelle prove a squadre, invece, il Dream Team di fioretto (Errigo, Batini, Volpi, Mancini) non delude mai e le ragazze della sciabola (Criscio, Gregorio, Gulotta, Vecchi) hanno fatto l’impresa.

Ad arricchire la spedizione anche gli argenti di Rossella Gregorio (sciabola), Paolo Pizzo (spada) e della sciabola maschile (Curatoli, Berrè, Samele, Montano), i bronzi di Alice Volpi (fioretto), di Luca Curatolo (sciabola) e del fioretto maschile (Avola, Foconi, Garozzo, Nista). L’Italia ha realizzato il record di medaglie in un Europeo: 11 (4 ori, 3 argenti, 4 bronzi) contro il precedente 10 firmato a Sheffield 2011 quando però arrivarono ben 6 ori.