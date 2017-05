L’Italia conquista San Pietroburgo: doppietta di Garozzo e Cassarà

L’Italia è Regina assoluta nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile in corso di svolgimento a San Pietroburgo. Doppietta azzurra sulle pedane russe grazie alla vittoria del Campione Olimpico Daniele Garozzo che in finale ha battuto Andrea Cassarà. Il siciliano ha firmato il suo primo successo in carriera nel circuito di Coppa del Mondo, il secondo per l’Italia in questa stagione dopo quello di Alessio Foconi a Torino.

Garozzo ha superato in finale Cassarà con il punteggio di 15-13 mentre in precedenza aveva sconfitto Cheung Ka Long (rappresentante di Hong Kong) per 15-12. Il bresciano, invece, aveva superato nell’altra semifinale il russo Timur Safin per 15-13.

Safin nei quarti di finale aveva privato l’Italia di una fantastica tripletta, sconfiggendo per 15-6 un ottimo Alessandro Paroli, arrivato nei primi otto dopo una straordinaria cavalcata cominciata nei gironi.

Garozzo e Cassarà si sono visti aprire le porte del podio dopo le rispettive vittorie contro il sudcoreano Son Young Ki e l’americano Chamley-Watson, entrambe per 15-9.

Negli ottavi di finale si era fermato Lorenzo Nista, sconfitto nel derby azzurro da Daniele Garozzo (15-7). Non hanno superato il tabellone dei 32 Andrea Baldini, Edoardo Luperi (ko con Cassarà), Francesco Trani e Giorgio Avola. All’esordio, invece, erano usciti Alessio Foconi (sconfitto da Paroli) e Valerio Aspromonte.

Domani la prova a squadre. Questo il quartetto azzurro: Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, Giorgio Avola e Alessio Foconi.