L’Italia vince nel fioretto, seconda nella sciabola

Due gli appuntamenti di coppa del mondo del fine settimana: le donne del fioretto erano impegnate a Danzica, in Polonia, mentre gli uomini della sciabola avevo appuntamento a Padova, per la 60° edizione del Trofeo Luxardo. Se a livello individuale gli atleti azzurri hanno faticato, nelle competizioni a squadre la storia è stata ben diversa.

Il miglior risultato è stato quello delle donne del fioretto, che sono salite sul gradino più alto del podio. Un Dream Team inedito, composto da Martina Batini, Camilla Mancini, Alice Volpi e Chiara Cini, è riuscito a continuare la scia di vittorie che dura già da quattro gare.

Una sola la stoccata di vantaggio sulle avversarie francesi, che si sono dovute arrendere al secondo posto. Decisiva la prestazione di Alice Volpi, che ha rimontato le 5 stoccate di vantaggio con cui la Francia conduceva la finale. La finalina per il terzo posto è stata vinta dalla Russia, contro gli Stati Uniti.

Ben diverso il risultato individuale, con la russa Svetlana Tripapina prima, seguita da due francesi, Pauline Ranvier e Astrid Guyart.

Se le donne hanno vinto per una stoccata, la stessa sorte non è toccata alla squadra maschile di sciabola, che per una stoccata si è dovuta arrendere al secondo posto. La squadra formata da Aldo Montano, Enrico Berrè, Luca Curatoli e Luigi Samele è arrivata a giocarsi il titolo contro la Corea, perdendolo poi nell’ultima decisiva e anche in parte dubbia, stoccata. A completare il podio è arrivata l’Ungheria, che nella finale per il terzo posto ha battuto l’Iran.

Anche a Padova, poco azzurro nell’individuale, con l’ungherese Andras Szatmari primo, l’iraniano Mojtaba Abedini secondo e il coreano Junghwan Kim terzo.