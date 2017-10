Mara Navarria trionfa a Tallin! Sua la prima uscita della spada in Coppa del Mondo

Mara Navarria inizia alla grande la Coppa del Mondo 2017-2018 di spada femminile. L’azzurra ha infatti trionfato a Tallinn (Estonia) dove si è disputata la prima tappa del circuito. La 32enne di Udine è tornata a imporsi in questa manifestazione dopo i successi firmati a Doha nel 2012 e nel 2015, un sigillo in una carriera di lusso in cui ha conquistato diversi podi tra Mondiali ed Europei soprattutto con la squadra.

Il cammino odierno di Mara è stato strepitoso: il trionfo è arrivato sconfiggendo la russa Tatian Gudkova (15-12) ma in semifinale aveva sconfitto l’ungherese Emese Szasz (15-13), Campionessa Olimpica di Rio 2016. In precedenza l’azzurra era stata una vera e propria caterpillar: 15-7 alla svizzera Laura Staehli ne quarti di finale, 15-8 alla polacca Ewa Nelip (Campionessa d’Europa) anticipati dal 15-7 inflitto alla statunitense Katharine Holmes e dal 15-6 nel derby con Nicol Foietta nei 32esimi di finale, senza dimenticare che la Navarria aveva vinto la fase a gironi.

La gioia di Mara è davvero sfrenata come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Federscherma: “Non potevo sperare in un inizio migliore. Sono stata costretta ad iniziare ieri dalla fase a gironi. Dopo aver vinto tutti gli assalti del girone ed essere approdata direttamente al main draw, sono uscita dal palazzetto e prima di rientrare in hotel sono andata sul mar Baltico. Lì ho ricercato la concentrazione ed un po’ di ispirazione che oggi mi sono state utilissime. Ho avuto buone sensazioni sin dal primo match. Ho provato a cambiare spesso la mia scherma nel corso degli assalti e questo ha creato difficoltà alle mie avversarie. Sono davvero felicissima, perché è un successo che avevo inseguito a lungo e di cui ne avevamo tutti bisogno“.

Rossella Fiamingo si è invece fermata agli ottavi di finale (15-9 contro l’ucraina Dzohan Bezhura) proprio come Eleonora De Marchi (14-13 contro la Staehli). Ai 16esimi di finale è invece arrivato lo stop per Roberta Marzani (15-12 contro l’estone Katrina Lehis) e per Giulia Rizzi (15-13 contro la giapponese Shimookawa). Al primo turno sono arrivate le sconfitte di Alberta Santuccio (15-8 dalla cinese Lai), Marta Ferrari (15-9 contro Nathalie Moellhausen) e Brenda Briasco (15-14 contro alr ussa Okhnotnikova). Nei preliminari si sono dovute arrendere Federica Isola e Luisa Tesserin.