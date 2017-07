Mondiali di Lipsia, chiusura in bellezza per Estonia e Italia

In Germania cala il sipario sull’edizione 2017 dei campionati Mondiali di scherma. L’ultima giornata ha visto protagoniste le donne della spada e gli uomini del fioretto, impegnati nelle competizioni a squadre.

Tra le donne, a trionfare è stata l’Estonia. La squadra formata da Julia Beljajeva, Kristina Kuusk, Erika Kirpu e Irina Embrich è arrivata in finale dopo una giornata tutto sommato abbastanza semplice. Forse qualche problemino nell’affrontare la Germania, la sola squadra che sembra essere riuscita a incrinare le estoni.

Per il resto, anche la finale contro la Cina sancisce un dominio chiaro dell’Estonia. Terzo gradino del podio per la Polonia, che nella finalina per il terzo posto è riuscita ad avere la meglio sulla Corea. L’Italia della spada femminile ha deluso, così come era successo per le prove individuali, chiudendo al 9° posto.

Ben diversa la storia per gli azzurri del fioretto: Daniele Garozzo, Andrea Cassarà, Giorgio Avola e Alessio Foconi sono riusciti a conquistare la medaglia più preziosa. La finale degli azzurri è stata contro gli Stati Uniti: una finale difficile, iniziata in svantaggio e poi recuperata dalla forza di volontà degli italiani. Recupero, sorpasso e definitiva supremazia: così si può riassumere una gara bellissima, che è poi finita 45 a 41 per l’Italia. Terzo gradino del podio per la Francia, che eliminata dall’Italia in semifinale, riesce a ritagliarsi un po’ di gloria battendo la Russia per il bronzo.

L’Italia riesce così a conquistare la sua 4° medaglia d’oro, a cui vanno a sommarsi 4 bronzi e 1 argento per un totale di 9 medaglie; i Mondiali di Lipsia 2017 verranno ricordati come i campionati del mondo in cui l’Italia ha vinto la lotta contro la Russia per il dominio del medagliere.