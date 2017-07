Mondiali di Lipsia: Inna Deriglazova d’oro, Alice Volpi vince l’argento

La prima medaglia mondiale che si assegna a Lipsia, in Germania, dove sono in corso i campionati Mondiali di scherma è quella del fioretto femminile individuale.

Dopo l’oro olimpico a Rio de Janeiro, Inna Deriglazova continua la sua incredibile scia di successi vincendo il suo secondo oro mondiale. L’atleta russa, classe 1990, aveva infatti già vinto la medaglia d’oro ai Mondiali casalinghi del 2015.

A Lipsia, ha difeso anche la leadership del ranking mondiale, uscendo vittoriosa da una finale che l’ha vista lottare fino all’ultima stoccata contro l’azzurra Alice Volpi. Una finale difficile, bella ed emozionante per entrambe. Una finale equilibrata, degna di un Mondiale.

Per tutta la gara è comunque evidente la sofferenza dell’azzurra, che alla fine crolla stremata. È stata una lunga giornata e i crampi si fanno sentire. Il risultato finale è di 14-13: tutto sommato, l’argento vinto nella finale con la numero uno del mondo nonché campionessa Olimpica in carica, è un ottimo risultato.

Alice è arrivata in finale battendo prima la polacca Julia Walczyk nei quarti di finale e poi la francese Ysaora Thibus, in semifinale. La russa invece è arrivata alla vittoria facendo una “strage” di azzurre: prima Camilla Mancini ai quarti, poi Arianna Errigo in semifinale. Alice Volpi non è riuscita a spezzare l’incantesimo, finendo per essere la terza “vittima” azzurra della numero uno del ranking mondiale.

Arianna Errigo e Ysaora Thibus sono quindi salite sul terzo gradino del podio. Lontana dal podio invece la numero due del mondo, la statunitense Lee Kiefer, che ha chiuso al nono posto.

L’eterna rivalità sportiva Italia – Russia nel fioretto femminile si riproporrà lunedì 24, quando sarà il momento delle competizioni a squadre.