Mondiali di Lipsia, Italia e Francia d’oro

Ancora un oro per l’Italia nei Mondiali di scherma in corso a Lipsia, in Germania. Dopo le ragazze del fioretto, anche la squadra femminile della sciabola è riuscita a vincere il titolo mondiale. La squadra composta da Martina Criscio, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Irene Vecchi è arrivata in finale con la Corea dopo una giornata che l’aveva vista grande protagonista.

Non complicate le vittorie contro Bielorussia e Messico, più ostica quella contro la Francia. A competere per il titolo è arrivata anche la Corea, che però ha dimostrato fin da subito di subire gli attacchi senza sosta delle azzurre. La gara si è chiusa poi con il netto vantaggio dell’Italia, sul punteggio di 45 a 27.

Le azzurre hanno trovato così la consacrazione mondiale dopo l’amaro quarto posto di Rio e soprattutto dopo una stagione che le ha viste protagoniste sia in Coppa del Mondo che ai campionati Europei. Sul terzo gradino del podio è salita la Francia, che ha avuto la meglio sul Giappone.

Nella stessa giornata sono scese in pedana anche le nazionali degli uomini della spada. A vincere il titolo Mondiale 2017 è stata la Francia, che in finale ha sconfitto la Svizzera. Ma non è stata una vittoria semplice: gli svizzeri hanno lottato con i denti contro i campioni Olimpici in carica.

L’ultima frazione è stata quella che ha deciso tutto, dove le due squadre si sono giocate il tutto per tutto. Per i transalpini in pista c’era il campione, Yannick Borel. Dall’altra parte c’era Max Heinzer che in pochissimi minuti ha incassato tre stoccate per poi infortunarsi e lasciare spazio al giovane Georg Kuhn, che ha potuto fare davvero poco contro il francese. Terzo gradino del podio per la Russia, che ha conquistato il bronzo battendo l’Ungheria.