Mondiali di Lipsia: nella spada femminile trionfa Tatiana Gudkova

Ai campionati Mondiali di scherma, in corso a Lipsia, in Germania, Tatiana Gudkova è riuscita a vivere la sua favola. N° 48 del ranking mondiale, la russa non era certo considerata tra le possibili vincitrici del titolo. Classe 1993, la Gudkova non aveva mai vinto una competizione internazionale: questo è il suo primo risultato in carriera.

Un risultato arrivato dopo una finale dominata dalla russa. A battersi con lei per cercare la gloria, la polacca Ewa Nelip. La Gudkova, però, ha mantenuto sempre il vantaggio e stoccata dopo stoccata è arrivata a conquistare un titolo meritato e inaspettato, chiudendo la gara 11 a 9. È lei stessa incredula di un successo che tardava ad arrivare: alla fine della gara è scoppiata in lacrime, di gioia ovviamente.

Le azzurre sono rimaste abbastanza lontane dal podio. La migliore è stata Rossella Fiamingo, che dopo il derby contro Alberta Santuccio, vinto per 15 a 12, ha trovato sulla sua strada la futura medaglia d’argento. La polacca non si è lasciata impressionare dall’avversaria, ben più titolata, ed è riuscita poco a poco a mettere in crisi Rossella; la gara si è chiusa per 13 a 12 per la polacca e la Fiamingo ha terminato il mondiale all’11° posto.

Lontana dal podio anche la numero uno del mondo e campionessa Olimpica in carica, l’ungherese Emese Szasz-Kovacs. Eliminata dalla tedesca Alexandra Ndolo per 15 a 14, l’ungherese ha chiuso così al 9° posto.

Sul terzo gradino del podio sono salite l’estone Julia Beljajeva, battuta in semifinale dalla Gudkova, e l’ucraina Olena Kryvytska, che in semifinale si è scontrata con la Nepil.

La spada femminile tornerà protagonista delle pedane dell’Arena Liepzig nella giornata di chiusura del mondiale: mercoledì 26 luglio, sarà infatti la volta della gara a squadre.