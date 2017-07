Mondiali di Lipsia, Olga Kharlan conquista il terzo oro

I campionati del mondo di scherma in corso a Lipsia, Germania, hanno dato il bentornato alla regina ucraina della sciabola, Olga Kharlan. Classe 1990, la Kharlan ha conquistato infatti il suo terzo oro mondiale, dopo lo straordinario bis del 2013 e 2014. L’ennesima medaglia che va ad arricchire un palmares impressionante che conta 11 ori in coppa del mondo, 5 ori europei, addirittura 12 ori al Grand Prix e anche numerosi argenti e bronzi, tra cui i due bronzi Olimpici conquistati a Londra e Rio de Janeiro.

La finale di questo Mondiale è stato quasi un monologo dell’ucraina. Contro di lei c’era la tunisina Azza Besbes, sorella della fiorettista Sarra. Dopo una semifinale in cui ha saputo tirare fuori tutte le sue capacità, rimontando e battendo l’azzurra Irene Vecchi, Azza Besbes non è riuscita a riproporre lo stesso ritmo nella finale. Il risultato non lascia dubbi ne rimpianti: 15 a 5 per la Kharlan. Per Azza arriva comunque un meritato argento, il primo risultato mondiale.

Sul terzo gradino del podio sono salite Irene Vecchi e la francese Cecilia Berder. Irene è stata battuta dalla tunisina in una finale che sembrava già vinta dall’azzurra, ma la Besbes si è opposta come una leonessa, strappando il biglietto per la finale dalle mani di Irene nelle ultime stoccate.

Lontana dal podio la campionessa Olimpica in carica, la russa Yana Egoria, che è arrivata solo 17°.

Il ranking generale ora vede in testa l’ungherese Anna Marton, nonostante la non eccellente prestazione di Lipsia, dove a chiuso dietro la Egorian. Cecile Berder sale al secondo posto grazie all’argento di Lipsia, mentre il terzo posto è occupato come prima dalla coreana Jiyeon Kim.

La competizione a squadre della sciabola femminile è in programma per martedì 25 luglio.