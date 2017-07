Mondiali di Lipsia, prima giornata per le nazionali: trionfano Italia e Corea

Dopo l’ultima gara individuale di domenica, ai Mondiali di scherma in corso a Lipsia, sono iniziate oggi le gare a squadre. Le prime nazionali impegnate sono state quelle del fioretto femminile e della sciabola maschile.

Nel fioretto femminile, sono tornate a brillare le azzurre, dopo un 2016 difficile. Lo scorso anno, infatti, l’eterna rivale, la Russia, strappò il titolo al “Dream Team” italiano. Quest’anno le cose sono andate diversamente durante tutta la stagione, con un dominio netto in Coppa del Mondo e la vittoria ai recenti campionati Europei di Tblisi. Mancava giusto il mondiale per tornare nell’Olimpo della scherma e le azzurre non si sono certo lasciate pregare.

Hanno dominato tutte le avversarie che si sono trovate davanti: prima Giappone, poi Germania e infine Stati Uniti. Troppa evidente differenza tra le fiorettiste: Camilla Mancini, Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Batini avevano decisamente una marcia in più. Il punteggio finale è chiaro: 25 a 45 per l’Italia ed ennesimo Mondiale per le azzurre. Il terzo posto se lo sono giocate la Russia e la Germania, con le ormai ex campionesse del mondo che hanno avuto la meglio per 45 a 29.

Nella sciabola maschile ha trionfato invece la Corea. La finale è un monologo della nazionale asiatica, che mette presto in ginocchio gli avversari ungheresi. La gara si è chiusa 45 a 22 e la Corea diventa così il primo paese al di fuori dell’Europa a vincere il titolo mondiale nella sciabola maschile.

Il terzo posto lo ha conquistato un’Italia beffata in semifinale dall’Ungheria grazie ad una rimonta magistrale dei magiari. Il bronzo però non è sfuggito dalle mani degli azzurri, che per conquistarlo sono riusciti a vincere un’ultima, difficile prova contro gli Stati Uniti, battendoli per 45 a 40.