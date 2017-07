Mondiali di Lipsia: primo oro per Andras Szatmari

Dopo quelle del fioretto femminile, anche le medaglie della sciabola maschile sono state assegnate a Lipsia, in Germania, dove si stanno svolgendo i campionati Mondiali di scherma.

Inedita la vittoria della medaglia più pregiata: a mettere al collo la medaglia d’oro è stato l’ungherese Andras Szatmari. Vittorioso in finale per 15-11 contro il più quotato Bongil Gu, Szatmari ha conquistato così il suo successo più importante. Chiude così una stagione 2017 molto positiva, che lo ha visto centrare tre podi in coppa del mondo, con l’oro nella tappa italiana di Padova e a due bronzi conquistati in casa e in Spagna.

Il coreano Bogil Gu, invece, si è dovuto accontentare dell’argento. Campione asiatico in carica, Gu era il favorito della finale, ma non ha saputo resistere agli attacchi del suo avversario. Questo è il suo secondo argento mondiale, dopo quello vinto a Kazan nel 2014.

Terzo gradino del podio per il russo Kamil Ibragimov e per il francese Vincent Anstett, che in semifinale sono stati battuti rispettivamente da Gu e Szatmari.

Il migliore degli azzurri è stato Luca Curatoli, che si è fermato ai quarti di finale chiudendo al 5° posto. Fatale per lui lo scontro con il futuro vice campione, che lo ha battuto per 15 a 11.

Lontani dal podio gli ormai ex leader della classifica mondiale: Aron Szilagyi è arrivato 9°, Junghwan Kim è arrivato 17° e Daryl Homer solo 33°.

Ora il ranking mondiale è guidato da Bongil Gu, seguito da Luca Curatoli e dal nuovo campione del mondo Andras Szatmari.

Gli uomini della sciabola torneranno sulle pedana dell’Arena Liepzig lunedì 24 luglio per le competizioni a squadre.