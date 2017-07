Mondiali di Lipsia: sorpresa Zherebchenko nel fioretto maschile

I campionati Mondiali di scherma in corso a Lipsia, in Germania, hanno riservato una bella sorpresa per la Russia. Dmitry Zherebchenko, classe 1989, ha conquistato infatti la medaglia d’oro nel fioretto maschile.

Una sorpresa perché di certo il suo nome non era tra quelli più quotati per la medaglia più preziosa. La sua carriera fino ad ora è stata avara di riconoscimenti. Il suo più grande successo è stato la vittoria di una tappa di coppa del mondo, una vittoria ottenuta nel 2016 in casa, a San Pietroburgo. Quest’anno, era riuscito a salire sul podio del Grand Prix di Shangai, ottenendo il terzo posto come era accaduto anche due anni prima.

In finale si è trovato contro un altro outsider, il giovane giapponese Toshiya Saito. Appena ventenne, Saito è riuscito a tenere testa al russo, sicuramente più esperto di lui. E proprio l’esperienza ha giocato a favore di Zherebchenko, che alla fine ha chiuso l’incontro 15 a 12. In ogni caso, l’argento di Saito è un ottimo risultato per un atleta così giovane.

Proprio Saito è stato il responsabile di un’eliminazione eccellente: quella del campione Olimpico Daniele Garozzo. Numero uno del ranking mondiale, Garozzo è anche campione Europeo in carica ed era senza dubbio uno degli atleti più quotati per la vittoria. Olimpiadi, Europei e Mondiali: sarebbe stato un bel terzetto. L’azzurro ha però trovato sulla sua strada un giovane determinato ad emergere, che non si è lasciato spaventare da un avversario ben più titolato.

Insieme a Garozzo, è salito sul terzo gradino del podio di Lipsia un altro giovanissimo giapponese, Takahiro Shikine, anche lui classe 1997.

Ora l’appuntamento con il fioretto maschile è per mercoledì 26 luglio, quando sulle pedane dell’Arena Leipzig si scontreranno le squadre nazionali.