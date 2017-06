Mosca, il Grand Prix delle prime volte

Ultimo Grand Prix di sciabola e ultimo della stagione: con il GP di Mosca si chiude ufficialmente la serie di eventi internazionali prima dei campionati europei e dei mondiali. Un GP che ha regalato per la prima volta l’oro a due atleti, la francese Charlotte Lembach e l’azzurro Luca Curatoli.

Luca Curatoli, classe 1994, conquista il suo primo GP proprio a Mosca, che due anni fa lo aveva visto protagonista dell’oro mondiale conquistato dagli azzurri della sciabola. In finale si è scontrato con il coreano Bongil Gu, classe 1989, a cui manca proprio un Grand Prix, oltre al titolo mondiale, per completare il suo ricco palmares. La finale è decisamente equilibrata, con i due sciabolatori che combattono stoccata dopo stoccata. Alla fine, Curatoli ha la meglio per 15 a 13. Sul terzo gradino del podio sono saliti il numero uno del ranking mondiale, il coreano Junghwan Kim, sconfitto proprio da Curatoli in semifinale, e il campione olimpico di Londra e Rio de Janeiro, l’ungherese Aron Szilagyi.

Tra le donne a trionfare per la prima volta è la francese Charlotte Lembach. Classe 1988, alla francese mancava ancora l’oro in un evento di Grand Prix, dopo i due bronzi conquistati in Cina nel 2013 e 2014. A Mosca si è trovata in finale con l’ungherese Anna Marton, numero due del ranking mondiale, già vincitrice di due argenti in GP (Cancun 2016 e Seul 2017). Nonostante il prognostico fosse tutto a favore dell’ungherese, la Lembach ha regolato l’avversario per 15 – 10. Terzo gradino del podio per un’altra transalpina, la diciottenne Caroline Queroli, insieme alla rumena Bianca Pascu, entrambe al primo successo nella categoria senior.