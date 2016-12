OneDayOneChampion: Bebe Vio, come la realtà che incontra la mia fantasia

Chiestomi un aneddoto che raccontasse la storia di Bebe Vio, ho scelto di iniziare dal 2008: aveva undici anni e una sepsi da meningite le portò via gambe e braccia. E questo sarebbe un aneddoto? Non proprio, però non c'è più niente di quei giorni nella vita di Bebe ai tempi delle Olimpiadi e delle medaglie, della moda e del cinema, delle luci e dei gala. Campionessa europea, mondiale e olimpica in carica di fioretto: in quest'anno formidabile, prima di partire per Rio, Bebe ha fatto la maturità... Poi è stata fotografata con Rihanna e Jennifer Lawrence, ha cenato alla Casa Bianca e fatto un selfie con Barack Obama, ha posato per Dior e Anne Geddes, è stata scelta da Tim Burton per la promozione italiana di Miss Peregrine: La casa dei ragazzi speciali, ha rivinto la Coppa del Mondo di scherma, è stata ospite di "Che tempo che fa" e guest-star delle "Iene" per uno strepitoso momento d'ironia formativa. Perché Alex Zanardi è il suo modello e non avrebbe potuto scegliere meglio; perché per chi li critica di sovresposizione, ci sarà sempre un sorriso pieno di vita e via, che «domani si riparte per altre mille cose stupende".

Scavando ancora in cerca d'aneddotica, spunta una foto di Bebe Vio tredicenne in spalla a Oscar Pistorius. Sorridenti eppiù, si sono conosciuti nel 2010 alla Maratona di Venezia: i genitori di Bebe avevano appena fondato l’Art4sport (ONLUS per l'integrazione dei bambini portatori di protesi d'arto) e lei stava tornando a praticare la scherma. Sono passati pochi anni e Pistorius - il primo atleta paralimpico di fama mondiale per la sua straordinaria partecipazione ai Giochi di Londra 2012, fino alla semifinale dei 400 metri piani - è caduto nel fango per le note orribili vicende, mentre a Bebe hanno regalato un sogno e oggi (diciannovenne!) è un simbolo dello sport italiano. Medaglia d'oro paralimpica, ragazza magica - e per chi non l'avesse capito, Jovanotti è il suo cantante preferito - Bebe Vio impugna il suo fioretto per i diritti dei disabili contro una certa contaminazione pubblica, e perché non con la forza dirompente di un'immagine #WinForMeningitis o una protesi ad uso “bastone”: «Mamma mi ha sempre detto che sarei potuta diventare qualsiasi cosa nella vita, quindi ho deciso di essere un selfie-stick!».

Poi quante altre cose da fare! Da cavia per le nuove protesi dei bambini disabili, andare a vivere da sola, studiare all'università... E Tokyo 2020. Di certo la sua nuova forma glam non l'ha distratta dall'assalto se intervistata da Paolo Pegoraro per “Oltre il limite” (che bella questa nuova Rivista italiana di sport e disabilità!) Bebe affonda eccome il colpo: «In futuro vorrei diventare presidente del CONI. Scherzando ne ho anche parlato più volte con Luca Pancalli, Presidente del CIP, e Giovanni Malagò. La prima cosa che vorrei fare sarebbe unificare i due comitati sportivi italiani, perché lo sport è uno solo ed uguale per tutti». La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare.