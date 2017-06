Oro memorabile all’ultima stoccata per le sciabolatrici all'Europeo! Bronzo nel fioretto

Arrivano altre due medaglie agli Europei di scherma di Tbilisi: oro nella sciabola a squadre femminile e bronzo nel fioretto maschile.

Grande impresa del quartetto azzurro formato da Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Loreta Gulotta e Martina Criscio, che sconfigge le campionesse olimpiche della Russia e porta a casa una splendida medaglia d’oro. Assalto che viene condotto nella parte iniziale dalla Russia, che resta in vantaggio di misura per i primi tre assalti, poi sale in pedana Vecchi, che riesce a rimontare il punteggio e portare in vantaggio l’Italia. È un momento chiave della gara, perché da quel momento in poi le azzurre rimarranno sempre in vantaggio fino all’ultimo assalto molto testo, vinto all’ultima stoccata con il punteggio definitivo 45-44 a favore dell’Italia. In precedenza il quartetto azzurro aveva superato la Spagna ai quarti per 45-36 e la Francia in semifinale per 45-39.

Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi e Lorenzo Nista conquistano invece la medaglia di bronzo dopo aver sconfitto 45-40 la Germania nella finale terzo posto. In precedenza gli azzurri avevano superato per 45-27 il Belgio nel primo turno e per 45-39 l’Ucraina ai quarti, per poi essere sconfitti in semifinale dalla Russia per 45-40. Nella finale per l’oro, in un assalto molto equilibrato, trova la vittoria la Francia per 45-43 sulla Russia.