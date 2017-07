Paolo Pizzo, in direzione ostinata e contraria: storia di un trionfo tra mille difficoltà

Vincere una volta è difficile, ripetersi lo è ancora di più, ma è in questo modo che si entra nella leggenda dello sport. Oggi Paolo Pizzo lo ha fatto. Il siciliano si è laureato Campione del Mondo a Lipsia, conquistando il suo secondo titolo della carriera dopo quello “casalingo” del 2011 a Catania.

Un cammino eccezionale ed emozionante per Paolo che ha rischiato nei primi turni, vincendo all’ultima stoccata contro il russo Nikita Glazkov e poi per 15-13 con l’altro russo Pavel Sukhov. Successivamente negli ottavi è arrivato il successo contro l’olandese Bas Verwijlen, che l’azzurro aveva affrontato anche in quella meravigliosa cavalcata di Catania. La storia si è ripetuta e forse è stato anche un segnale in vista dei successivi assalti contro il francese Lucenay e con il tedesco Schmidt, vinti con grande esperienza da Pizzi. In finale lo spadista azzurro con Novosjolov si è portato sul 12-8 prima di subire la rimonta dell’avversario. Sotto 13-12 Paolo non ha perso la tranquillità e ha infilato le successive tre stoccate, salendo sul gradino più alto del podio.

Una stagione trionfale quella di Pizzo che ha preparato al meglio i due grandi appuntamenti del 2017. Prima l’Europeo, dove si è fermato solamente in finale contro il francese Borel e poi questo Mondiale. Una rassegna iridata che lo vedeva tra i possibili outsider di lusso e che alla fine ha premiato la classe e la costanza di un campione che non ha mai mollato. Dopo quel successo di Catania, Paolo aveva faticato soprattutto a causa di molti infortuni, ma il 34enne di Catania ci ha sempre creduto e oggi ha colto probabilmente una delle più belle vittorie della sua carriera.

Video - Immenso Paolo Pizzo! Medaglia d'oro mondiale a 34 anni nella spada 01:04

Una carriera - e una vita - dove Pizzo non si è mai arreso di fronte alle difficoltà. Non l'ha fatto da ragazzino, quando a 14 anni ha dovuto sconfiggere un tumore al cervello. Non l'ha fatto quando non gli si aprivano le porte della nazionale e ha dovuto lottare non poco per arrivarci. Non l'ha fatto quando i risultati non arrivano più e dopo quell'exploit di Catania Pizzo vedeva i compagni più giovani raccogliere i frutti del proprio lavoro, mentre lui stentava a replicarsi su quei livelli. Ma alla fine ha avuto ragione lui, ritrovando a Lipsia un successo tanto inatteso quanto meritato per dedizione e cultura del lavoro; e che a 34 anni ripaga di tutti i sacrifici e gli ostacoli affrontati in carriera.

Video - Pizzo salta sul podio e addenta la medaglia d'oro: robe da campione del mondo 00:57

*articolo redatto con il contributo del nostro partner OASport