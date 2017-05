Primo trionfo per Marco Fichera nella spada maschile a Parigi

Marco Fichera vince la prima prova di Coppa del Mondo in carriera e lo fa sulle pedane di Parigi, dove si è svolto il trofeo Monal, la grande classica del circuito di Coppa del Mondo di spada maschile. Straordinaria la prestazione dell'azzuro che riporta l'Italia sul gradino più alto del podio nella spada maschile individuale, mettendo nella bacheca personale il primo successo internazionale tra gli Assoluti. Il 23enne siciliano delle Fiamme Oro raccoglie gli applausi dello sportivissimo pubblico francese che dapprima lo accompagna nel brillante assalto di semifinale contro il giapponese Koki Kano per 15-10 e poi gli tributa il giusto omaggio dopo la vittoria in finale contro il beniamino di casa, il transalpino, Yannick Borel col punteggio di 15-12.

"Sono entusiasta - dice a caldo lo spadista azzurro -. Questa di Parigi è la tappa del circuito mondiale che tutti vogliono vincere. Conquistare qui la mia prima vittoria in Coppa del Mondo ha un sapore particolare. Sono soddisfatto per il risultato ma anche per le sensazioni avute. Ho migliorato di assalto dopo assalto ed adesso mi godo questo successo, anche se la testa è già a domani per la gara a squadre che per noi ha una valenza assai importante. Dedico questa vittoria alla mia fidanzata, con la quale proprio oggi festeggiamo il terzo anniversario". Fichera, nel suo percorso di gara, aveva esordito superando per 15-12 il ceco Martin Rubes, dando poi seguito al successo con la vittoria nel tabellone dei 32 contro il francese Mathias Biabiany per 15-4 e, agli ottavi, superando il campione olimpico di Rio2016, il sudcoreano Park Sangyoung col punteggio di 15-9.