Scherma, i fiorettisti conquistano Parigi

L’appuntamento parigino era già iniziato bene per l’Italia, con il terzo posto individuale di Giorgio Avola, sconfitto in semifinale dal numero uno del ranking mondiale, lo statunitense Alexander Massialas.

Finita con il punteggio di 15-11, la semifinale ha decretato il terzo posto dell’azzurro, che si è dovuto piegare al futuro vincitore del Challange International de Paris. In finale, infatti, Massialas ha centrato ancora una volta la vittoria, sconfiggendo il russo Timur Safin con una sola stoccata di vantaggio, chiudendo la gara 15-14. Sul terzo gradino del podio insieme ad Avola è salito anche il coreano Taegyu Ha.

Ancora meglio è andata la competizione a squadre, dove gli azzurri hanno battuto i padroni di casa in finale per 45-21. La squadra italiana, composta da Giorgio Avola, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Lorenzo Nista, è riuscita anche ad avere la meglio in semifinale sugli statunitensi, battuti per 45-44, poi terzi dopo aver avuto la meglio sul Giappone per 45-34.

Non è andata altrettanto bene alle spadiste azzurre impegnate a Barcellona per la tappa di Coppa del Mondo. La vittoria è andata alla cinese Yiwen Sun, che in finale ha battuto l’estone Irina Embrich per 15-11. Terzo posto per la francese Melissa Goram e l’ungherese Emese Szasz. La migliore delle azzurre è stata Alberta Satuccio, settima. Mara Navarria si è fermata al 21° posto, mentre Rossella Fiamingo si è arresa ancora prima, concludendo al 34° posto.

La Cina ha trionfato anche nella competizione a squadre, battendo anche in questo caso l’Estonia. Terzo posto per la Russia, vittoriosa nella finalina contro la Francia. Per la squadra azzurra, composta da a Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, il cammino è stato difficoltoso è si è fermato in sesta posizione.