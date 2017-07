Spadiste azzurre fuori agli ottavi ai mondiali di Lipsia: delusione Fiamingo

Delusione azzurra ai Mondiali di Lipsia. Infatti nella spada femminile nessuna italiana ha superato gli ottavi di finale.

Partiamo da Rossella Fiamingo: la bi-campionessa mondiale in carica esce agli ottavi contro la polacca Ewa Nelip, numero 15 del mondo e avversaria sicuramente alla portata del’azzurra. Un assalto equilibrato, ma condotto sempre dalla polacca. Per la vittoria è decisiva l’ultima stoccata, con Nelip che vince 13-12 ed elimina l’azzurra. Non sembrava essere un gran giornata per Fiamingo, che aveva già faticato ai 16esimi nel derby azzurro con Alberta Santuccio, vincendo in rimonta per 15-12.

Ai 16esimi era stata eliminata anche Mara Navarria, sconfitta dalla francese Lauren Rembi per 7-6 nel minuto supplementare. Infine il cammino di Giulia Rizzi si è fermato al primo turno, sconfitta per 10-9 dalla coreana Sera Song.