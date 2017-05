Spadiste azzurre in trionfo dopo due anni: l’Italia fa festa a Rio

Quella stessa Rio de Janeiro, che rappresentava il grande flop della spada femminile azzurra, ora segna la rinascita della squadra azzurra, capace di tornare a vincere in Coppa del Mondo dopo oltre due anni. Una prova d’orgoglio per le nostre spadiste, che cancellano un lunghissimo periodo negativo e che era culminato con la mancata qualificazione olimpica. Proprio nell’ultimo appuntamento stagionale in Coppa e proprio su quelle pedane brasiliane tanto sognare arriva la vittoria del quartetto formato da Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Mara Navarria ed Alberta Santuccio.

Un successo arrivato in rimonta, con grande sofferenza, nella finale contro la Russia. Un 29-28 firmato dall’ultima stoccata di Rossella Fiamingo che cancella tutti i momenti di grande buio e sconforto e che ora deve dare una spinta diversa a questa squadra in vista di Europei e Mondiali.

In semifinale le azzurre avevano sconfitto per 33-18 l’Ucraina, con quest’ultima che poi si è dovuta arrendere anche alla Cina nella finalina del terzo posto per 40-37.

Negli ottavi di finale le azzurre avevano rischiato molto con l’Ungheria, vincendo per 24-23, mentre nei quarti di finale era stata l’Estonia ad arrendersi per 41-35