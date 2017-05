Splendida Martina Batini! Grande rimonta ed è oro a Shanghai nel fioretto

La fiorettista toscana in forza al Centro Sportivo Carabinieri, sale sul gradino più alto del podio al termine di una gara eccellente, che l'ha riportata sul podio nell'ultima prova di una stagione iniziata con il terzo posto a Cancun.

Martina Batini, che ha così migliorato il terzo posto dello scorso anno sempre al Gp di Shanghai, ha acquisito il pass per la finale dopo aver sconfitto per 15-10 l'altra russa Svetlata Tripapina. Ai quarti la fiorettista italiana aveva vinto il derby azzurro contro Beatrice Monaco col punteggio di 15-12, dando così seguito ai successi ottenuti nell'ordine contro l'altra azzurra Valentina De Costanzo all'esordio di giornata per 15-5, poi con lo stesso punteggio contro l'altra italiana Serena Teo e nel turno dei 16 per 15-9 contro la francese Astrid Guyart.

Si fermano ai piedi del podio invece, oltre a Beatrice Monaco, anche Alice Volpi. Per la senese la sconfitta è giunta per mano dell'olimpionica russa, Inna Deriglazova, col punteggio di 15-10.

Stop invece el turno dei 16 per Arianna Errigo. La pluricampionessa italiana è stata fermata nel derby da Beatrice Monaco per 15-12, al termine di un match che l'aveva vista anche chiedere i dieci minuti di pausa medica, per via di alcuni problemi muscolari, la cui entità sarà valutata al rientro in Italia.