Anche il fioretto maschile è d'oro! Splendido trionfo di Avola, Garozzo e Foconi contro gli USA

La chiusura perfetta. L’Italia, già certa del primo posto nel medagliere dei Mondiali di Lipsia, si toglie la soddisfazione di vincere la quarta medaglia d’oro dominando la finale del fioretto a squadre maschile. Nulla da fare per gli Stati Uniti contro le stoccate di Daniele Garozzo, Giorgio Avola ed Alessio Foconi che non falliscono l’appuntamento più importante e bissano il successo delle ragazze di 48 ore fa, confermando lo strapotere in questa disciplina della nostra nazione.

I ragazzi del ct Cipressa hanno battuto gli statunitensi 45-41, faticando nella prima parte ma poi compiendo una rimonta formidabile nella fase centrale grazie alle risposte di Avola e alle stoccate del campione olimpico in carica Daniele Garozzo. Proprio una stoccata di Garozzo ci regala il primo vantaggio (28-27), da questo momento l’Italia non si gira più indietro e riesce a rispondere a tutti gli assalti degli avversari e a portare a casa una vittoria che chiude un mondiale semplicemente sensazionale. Quattro ori, un argento e quattro bronzi giusto per confermare che nella scherma è sempre l’Italia a comandare.