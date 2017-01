Moelgg: "Ho lavorato tanto per essere alla pari con Hirscher e Kristoffersen"

Manfred Moelgg è veramente in stato di grazia. Ancora un podio per lo sciatore di San Vigilio di Marebbe, che in slalom, col secondo posto di Adelboden, si sta confermando tra i grandi della disciplina.

Queste le sue dichiarazioni riportate dal sito www.fisi.org.

" Il frutto di questi risultati è tanto allenamento e forse i biscotti della mamma a Natale. Scherzi a parte, oggi è stata davvero dura, ma solo nella parte finale della seconda manche non sono riuscito a mollare come avrei voluto. Ma questo è un gran secondo posto e me lo godo. Certo se guardo al distacco 1"80 è un po' tanto, ma ho lavorato tanto per arrivare alla pari di Kristoffersen e Hirscher e ora che sono con loro lavorerò per ridurre il distacco. Sono arrivato a 20 podi complessivi e la cifra tonda mi fa piacere, anche se le statistiche le guarderò con calma fra qualche anno. Ora penso a Wengen, Kitzbuehel e Schaldming, i miei slalom preferiti, e cercherò di ripetere i buoni risultati di questo inizio anno. "

" Ringrazio mio fratello Michael e tutto il team con il quale sto lavorando molto bene. Per quanto riguarda l'età io penso che quando stai bene l'età non conta più di tanto. Ho fatto tanta bici la scorsa estate per tenere giovani i miei muscoli e mi sembra che abbia funzionato. la verità è che per vincere non bisogna fare errori ed è quello che ho in mente di fare nelle prossime gare. "