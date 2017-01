Il ritorno della Vonn, i progressi di Goggia: cosa attendersi dalla discesa di Altenmarkt-Zauchensee

Inutile nasconderlo, ma il weekend di Coppa del Mondo di Altenmarkt-Zauchensee è caratterizzato soprattutto dal ritorno in pista di Lindsey Vonn. La campionessa americana ha attirato ovviamente tutta l’attenzione mediatica sul suo rientro, che avverrà nella discesa di sabato (in DIRETTA su Eurosport ed Eurosport Player). L’infortunio al braccio rimediato a novembre in Colorado è ormai a posto e Vonn ha deciso di tornare in pista per preparare al meglio i Mondiali di St.Moritz, che a questo punto sono il suo grande obiettivo.

Quale possa essere il rendimento della statunitense in gara è difficile da ipotizzare, ma si fa riferimento ad una sciatrice che già in passato ha subito gravi infortuni, ma che è poi tornata subito al massimo. La stessa Vonn ha precisato che è tornata solo nel momento in cui si è sentita pronta per essere competitiva con le altre avversarie e nella testa l’obiettivo è sempre quello di raggiungere il record di vittorie in Coppa del Mondo (86, mentre l’americana è ferma a 76). Va ricordato come ad Altenmarkt-Zauchensee Lindsey abbia già vinto per tre volte in carriera, due proprio la passata stagione.

La lotta per la vittoria nella discesa di sabato è comunque apertissima e se Vonn resta un’incognita, di certo non lo sono Lara Gut, Ilka Stuhec e Sofia Goggia. La svizzera è stata seconda la passata stagione in superG e punta al bottino pieno sulla pista austriaca per recuperare 100 punti a Mikaela Shiffrin. La slovena sta vivendo una stagione formidabile, prima nella classifica di specialità e terza nella generale ed è probabilmente la donna da battere nella discesa di sabato.

Capitolo Italia ed ovviamente tutta l’attenzione è rivolta su Sofia Goggia, ancora alla ricerca della prima vittoria in carriera, ma a -2 dal record di piazzamenti sul podio in unica stagione da parte di Deborah Compagnoni. Non solo la bergamasca, ma anche altre azzurre possono essere protagoniste come le sorelle Fanchini ed Elena Curtoni (già sul podio in stagione).

Domenica poi spazio alla combinata con il superG e poi lo slalom. Ilka Stuhec ha impressionato a Maribor tra i pali stretti e ha vinto quest’anno in combinata a Val d’Isère. Sofia Goggia ha provato lo slalom ma con risultati poco soddisfacenti, ma è comunque salita sul podio proprio in terra francese

Ai nastri di partenza nella combinata ci sarà anche Mikaela Shiffrin, che punta ad una buona prova in superG e poi alla super rimonta in slalom. Attenzione anche al quartetto svizzero Gut, Gisin, Holdener e Feierabend, alla canadese Gagnon, all’austriaca Kirchgasser e poi anche alla nostra Federica Brignone. La milanese è competitiva in superG e sa difendersi anche in slalom. Magari proprio da Altenmarkt-Zauchensee ci sarà il riscatto dell’azzurra.