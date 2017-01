Nadia Fanchini: "E' crollato tutto ma lotterò per prendermi la mia rivincita alle Olimpiadi"

Video - Altenmarkt: Lindsey Vonn torna alle gare a 322 giorni dall'infortunio 01:40

Amareggiata per un infortunio troppo brutto per essere vero e che la obbligherà a un lungo stop, Nadia ai microfoni della Rai non nasconde di aver pianto lacrime amare più per la rabbia, per vedere sfumare l’obiettivo dell’anno…

" E’ un momento difficile, è andato così. Mi fa rabbia perché ancora non ho capito bene cosa sia successo. Era una discesa facile e lenta, ci deve essere stato un buco, una gobba. Non lo so. E quando cadi ho visto finire di nuovo tutto. Questo momento non è facile, io puntavo sui Mondiali. Mi è crollato tutto "

Nel vocabolario di un’atleta come Fanchini c’è però a carattere cubitali la parola reazione e l’azzurra ammette di voler lottare per saldare i conti con la sfortuna

" Alla fine c'è di peggio, cercherò di lottare come sempre ho fatto. L'anno prossimo c'è l'Olimpiade E io ho tanti conti in sospeso, comunque bisogna andare avanti. "