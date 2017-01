Brignone: "Non penso ai Mondiali, altrimenti i risultati non arrivano"

"Ho sempre voluto fare questa vita, al di là della mia famiglia. Avere una mamma campionessa e un papà maestro di sci è stressante, non li volevo a gare ed allenamenti. Oggi so di essere arrivata qui con le mie gambe e mi fa piacere quando mi aiutano".

Così Federica Brignone intervenuta ai microfoni di Sky all'indomani della splendida vittoria nel gigante di Plan de Corones. La sciatrice valdostana non ha mai nascosto il suo forte legame con la famiglia, lei figlia d'arte dell'ex campionessa Ninna Quario. "Mia mamma si è sorbita tutte le telefonate tristi nella prima parte di stagione, mio padre mi ha dato una grossa mano e penso ieri ha avuto una grande gioia. Mio fratello è invece il mio motivatore preferito", ha raccontato.

Ritrovata la condizione ideale, anche dal punto di vista mentale, Brignone punta decisa ai Mondiali di St Moritz. "In vista dei Mondiali mi aspetto di continuare a sciare come sto facendo adesso, perché solo così riuscirò a raggiungere i risultati. Se invece penso già ai Mondiali, alle vittorie, allora non ce la farò mai", ha concluso.