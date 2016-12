Bruttissima caduta per Anna Holmlund: la campionessa svedese è in coma

Bruttissime notizie per il mondo dello sky cross. La campionessa svedese Anna Holmlund, vincitrice di due Coppe del Mondo e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sochi 2014, è stata protagonista di una bruttissima caduta in allenamento a San Candido, battendo la testa e perdendo conoscenza istantaneamente. L’atleta scandinava è stata subito elitrasportata al vicino ospedale di Bolzano dove è stata operata d’urgenza per un’emorragia cerebrale.

Dalle ultime notizie che si apprendono dalle cronache, le condizioni sarebbero in lieve miglioramento anche se permangono critiche e la prognosi è riservata. Come confermato, infatti, dal direttore della Federazione svedese Joar Batelson la situazione è ancora assai preoccupante: “Non è possibile parlare di sviluppi futuri, perché purtroppo la situazione è tutt’altro che stabile. E’ sedata, così il suo corpo può riposare“. La Holmund era in fase di preparazione, in vista dei prossimi appuntamenti di World Cup, essendo seconda nella graduatoria generale alle spalle della canadese Marielle Thompson.

giandomenico.tiseo@oasport.it