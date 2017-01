CdM: Goggia seconda a con salto della porta nella prova della discesa di Garmisch

Ramona Siebenhofer ha realizzato il miglior tempo nella prima prova ufficiale della discesa femminile di Garmisch. La padrona di casa ha realizzato il tempo di 1'45"14, precedendo sul traguardo di 1"14 Sofia Goggia, anche se la bergamasca ha saltato una porta lungo il tracciato. Terza l'altra austriaca Christine Scheyer, salita alla ribalta delle cronache settimana scorsa per avere vinto da assoluta outsider la discesa di Altenmarkt, con un ritardo di 1"45. Buona quinta anche Elena Fanchini a 1"45, mentre Elena Curtoni è arrivata tredicesima, Verena Stuffer venticinquesima, Federica Brignone trentaduesima, Francesca Marsaglia trentacinquesima e Nicol Delago quarantatreesima. Non è partita Marta Bassino, che arriva in giornata da San Vigilio di Marebbe e prenderà parte al secondo allenamento. Decima Lindsey Vonn. Venerdì 20 gennaio è prevista la seconda e ultima prova, sabato partono le gare con la discesa alle ore 10.15, seguita domenica da un supergigante alle ore12.00.