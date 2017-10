Christof Innerhofer attacca Lindsey Vonn:“Gareggiare con gli uomini? Triste operazione di marketing"

Christof Innerhofer attacca pesantemente Lindsey Vonn, rea di aver chiesto di poter gareggiare con gli uomini (la sua proposta verrà esaminata soltanto dopo le Olimpiadi). Queste le dichiarazioni che il Campione azzurro ha espresso al Forum Sport e Business del Gruppo 24 Ore e poi ha ribadito all’evento Falconeri organizzato a Milano:

" Lindsey Vonn vuole gareggiare contro gli uomini in una gara di Coppa del Mondo? La trovo un’operazione di triste marketing. Non ha senso. Non c’è ragione perché gareggi con noi, perché su quella pista di Lake Louise già può scendere con le donne. Davvero vuole misurarsi con gli uomini? Allora venga a Kitzbuehel. E in più il suo numero di pettorale potrebbe incidere sul risultato della gara, perché uno dovrebbe partire dopo. In più ora secondo me non è più nemmeno forte come qualche stagione fa. Credo sia più un modo per attirare sponsor e attenzioni. "

Video - Innerhofer incanta sulla Streif, ma Meyer lo beffa: secondo nel SuperG 01:30

Innerhofer dovrebbe tornare in gara a Lake Louise dopo l’infortunio al ginocchio sinistro e ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: “Ho lavorato molto bene in primavera, non è stato altrettanto buono il meteo in Sud America. Con i test sugli sci sono un po’ indietro. Ma sono soddisfatto del mio gruppo, del mio skiman Kalamar e di Raimund Plancker che lavora con me e mi ha sempre seguito in questi mesi. Mi concentrerò sulla velocità, non ho potuto migliorare i miei punti in gigante e non posso quindi puntare su questa specialità. L’obiettivo è quello di tornare a vincere“.