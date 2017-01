Come realizzare la curva ideale per vincere una discesa di Coppa del Mondo?

Questo fine settimana, i migliori sciatori si incontrano a Kitzbühel per affrontare la "Streif", nota per essere la pista più difficile al mondo. Molto spesso, in Coppa del Mondo, ci si gioca una discesa sui dettagli. In particolare in curva, dove il "carving" svolge un ruolo fondamentale. Con l'aiuto del norvegese Aksel Lund Svindal, vincitore della discesa di Wengen nel gennaio 2016, e di Alexis Pinturault, vi mostriamo perché prendere bene una curva è decisivo... e come si può fare.

Al pari di Wengen, anche la discesa di Kiztbuhel è mitica. La "Streif" è nota per molti dei suoi settori, come il Mausefalle e anche per la famosa curva, ribattezzata Steilhang. Ma è l'attraversamento, una lunga virata alla fine della discesa, che offre i massimi vantaggi possibili nei tempi. In due diversi momenti, costringe lo sciatore a controllare completamente la sua curva e a ponderare la migliore traiettoria possibile. "Se si esce un po' della traiettoria, si viene subito lanciati contro le reti, ha dichiarato il francese Adrien Theaux al mondo nel 2014. Questa è una pista che non perdona". Il suo connazionale John Clarey ne aveva fatto le spese nel 2013...

Lo scorso anno, è stato Peter Fill a vincere a Kitzbühel, primo su due svizzeri (Beat Feuz e Carlo Janka). L'italiano aveva fatto la differenza, con una gestione della traiettoria e un "carving" impeccabili. Il "carving" è il momento in cui lo sciatore decide di "rientrare" per aprire l'angolo di virata e tagliare la curva e per poi uscire dalla porta con la massima velocità. Peter Fill l'aveva fatto perfettamente sulla "Strief", guadagnando quasi la metà del suo vantaggio finale (0''14 su 0''37) in questo settore.

La maggior parte delle differenze sul crono sono determinate dalle virate in discesa. Ma come eseguire alla perfezione la propria virata per guadagnare secondi preziosi? Questo è ciò che intendiamo spiegarvi nel video qui sotto, realizzato sulla base dai dati generati dalla tecnologia Longines Live Alpine Data. Un confronto tra il norvegese Aksel Lund Svindal, il testimonial Longines, e il francese Alexis Pinturault.

Video - Longines Live Alpine Data: episodio 2, come realizzare la curva ideale 02:38

La tecnologia Longines Live Alpine Data, che consiste in un chip attaccato allo scarpone dello sciatore e in una serie di sensori, è stata presentata in occasione dell'inizio della stagione sciistica a Sölden. Sarà ufficialmente lanciata per la tappa della Coppa del Mondo di St.Moritz, con il supporto di Longines come Official Partner e Timekeeper.