Coppa del Mondo 2016-2017: Marcel Hirscher e Mikaela Shiffrin favoriti per la sfera di cristallo

È arrivato il momento di tracciare un primo bilancio per quanto riguarda la Coppa del Mondo sci alpino 2016/2017. Partiamo dal settore maschile, dove Marcel Hirscher sembra ben partito per la conquista di una sesta sfera di cristallo consecutiva. Nonostante abbia vinto solamente due gare, l’austriaco ha inanellato un numero impressionante di secondi posti che gli hanno permesso di accumulare punti importanti in classifica. La forza di Hirscher resta infatti la sua grande consistenza a fronte di pochissimi errori, doti fondamentali per conquistare il trofeo più ambito all’insegna della regolarità.

con 633 punti, Hirscher gode di un ottimo vantaggio nei confronti dei norvegesi Henrik Kristoffersen e Kjetil Jansrud, appaiati a quota 382 punti, mentre il francese Alexis Pinturault ne ha attualmente 349. Questi tre atleti hanno però tutti buoni motivi per sperare di riprendere il campionissimo austriaco: Kristoffersen si sta dimostrando imbattibile in slalom dopo aver saltato la prima gara di Levi, Jansrud sta dominando il settore della velocità, Pinturault non è mai partito così forte ed in genere dà il meglio di sé nella seconda parte della stagione.

Video - Hirscher 2° dopo la 1° manche nello slalom notturno di Madonna di Campiglio 01:10

La classifica è invece più corta al femminile, dove la statunitense Mikaela Shiffrin ha solamente cinque lunghezze di vantaggio sulla svizzera Lara Gut: 498 contro 493 punti. La sciatrice a stelle e strisce appare però favorita nei confronti di un’elvetica che ultimamente ha inanellato errori banali, anche se quando raggiunge il traguardo è sempre nelle posizioni di vertice. Shiffrin ha dimostrato poi di poter raccogliere punti importanti anche nelle gare veloci, mentre Gut ha sprecato l’assenza della rivale nelle prove di Val d’Isère uscendo in due gare su tre.

Restano vicinissime al vertice anche la slovena Ilka Štuhec, nuova dominatrice della discesa libera e vincitrice già di quattro gare quest’anno, e l’azzurra Sofia Goggia, una delle atlete più polivalenti del circuito, che posseggono rispettivamente 481 e 467 punti. Entrambe queste atlete sono però poco abituate a lottare per obiettivi così importanti, ed alla lunga potrebbero cedere il passo nei confronti delle due protagoniste annunciate.

