Coppa del Mondo: Maltempo in Austria, cancellata la prova di discesa Altenmarkt-Zauchensee

Roma, 12 gen. (LaPresse) - Puntuale è arrivata la neve sull'Europa centrale e, dopo la cancellazione preventiva della prova della discesa maschile a Wengen, questa mattina gli organizzatori austriaci sono stati costretti ad annullare anche la prima prova della discesa femminile di Altenmarkt-Zauchensee, quella in cui era attesissimo il ritorno in pista di Lindsey Vonn, a tre mesi dall'infortunio al braccio. L'altro rientro eccellente, ancora però tutto da verificare, è quello di Julia Mancuso, che sente odor di medaglie iridate e vorrebbe farsi trovare pronta per l'occasione. Tutto rinviato a domani, venerdì 13, quando la prova rimane in calendario. Bisognerà vedere quali saranno le reali condizioni meteo e se gli addetti riusciranno a pulire la pista dall'abbondante nevicata in corso. Anche il circuito continentale risente del maltempo che grava sull'Austria e così è stato cancellato il superG di Coppa Europa in programma a Saalbach.