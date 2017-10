Coppa del Mondo: Marta Bassino, Soelden rampa di lancio per una stagione tra le grandi

Inizio ormai alle porte per la stagione 2017-2018 della Coppa del Mondo di sci alpino. Nel weekend ci sarà la consueta apertura sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden. Nel gigante femminile c’è davvero grandissima attesa per la squadra azzurra, probabilmente la migliore al mondo in questa disciplina. In casa Italia i fari sono puntati soprattutto su Federica Brignone e Sofia Goggia, ma non va assolutamente dimenticata Marta Bassino, che lo scorso anno riuscì a centrare un meraviglioso 3° posto.

La piemontese rappresenta certamente una delle punte di diamante di un’Italia che al femminile vuole davvero essere tra le Nazioni regine. Un anno molto importante per Marta, che non sarà impegnata solamente in gigante, ma che continuerà nell’operazione polivalenza delle ultime stagioni, puntando anche sul superG ed eventualmente anche in discesa libera e slalom, soprattutto in ottica combinata.

Video - Marta Bassino terza nel gigante di Aspen: la sua seconda manche 00:01

L’attenzione, però, deve essere riposta soprattutto sul gigante, la specialità amata dalla torinese e dove può togliersi le maggiori soddisfazioni e che le ha regalato anche gli unici podi della carriera. È arrivato, però, anche il momento di vincere e salire per la prima volta sul gradino più alto e Soelden può già essere l’occasione giusta. Certo, oltre al talento bisognerà sistemare quella voglia di attaccare sempre, che spesso l’ha tradita.

L’obiettivo della Bassino è quello di centrare la prima vittoria in carriera, di lottare nella classifica di gigante per una posizione di vertice, e di qualificarsi per le Olimpiadi. Ai Giochi olimpici, poi, tutto può accadere ed in questi casi a medaglia ci va anche chi riesce a reggere meglio la pressione. Bisognerà però lavorare bene tutto l’inverno, in una stagione che davvero può essere quella della svolta.