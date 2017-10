Coppa del Mondo: settimana intensa di allenamenti per la squadra italiana

Sarà una settimana intensa di allenamenti quella che comincerà lunedì 16 ottobre per la squadra maschile italiana di sci alpino che prenderà il via alla Coppa del Mondo 2017-2018. La prima tappa sarà Soelden (Austria), dove Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger, Florian Eisath, Dominik Paris, Roberto Nani, Luca De Aliprandi e Giovanni Borsotti si alleneranno per due giorni agli ordini dell’allenatore capo Massimo Carca. Saranno presenti anche l’allenatore responsabile Stefano Costazza e i tecnici Devid Salvadori, Andrea Viviano e Alberto Sugliano. Da martedì 17 a giovedì 19 ottobre, invece, gli atleti si sposteranno in Val Senales dove raggiungeranno Giuliano Razzoli, Patrick Thaler, Tommaso Sala e Federico Liberatore, oltre agli allenatori Tiziano Vuerich, Luca Vuerich, Daniele Simoncelli, Giancarlo Bergamelli e Andrea Viano. Nello stesso periodo, sul Passo dello Stelvio, si allenerà la squadra di Coppa del mondo di discipline veloci. Il capo allenatore Massimo Carca, di intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, ha convocato Henri Battilani, Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Peter Fill (nella foto), Werner Heel, Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia, che lavoreranno insieme all’allenatore responsabile Alberto Ghidoni e ai tecnici Lorenzo Galli, Christian Corradino, Raimund Plancker e Patrick Staudacher. Infine, Peter Fill, Matteo Marsaglia ed Emanuele Buzzi svolgeranno test atletici presso lo Sport Service Mapei di Olgiate Olona lunedì 16 ottobre.