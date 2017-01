Tina Maze incoraggia Sofia Goggia: "È giusto che cresca gradualmente, la vittoria arriverà"

Nel weekend appena trascorso, Tina Maze ha commentato su Eurosport insieme a Karen Putzer e Gianmario Bonzi la seconda discesa di Cortina d'Ampezzo. La campionessa slovena, poi, con la sua consueta disponibilità, si è prestata a una sessione di chat LIVE su Facebook rispondendo alle domande dei fan di Eurosport e toccando temi molto interessanti, a partire dal suo rapporto con la nostra Sofia Goggia.

"E' giusto che Sofia Goggia cresca gradualmente"

Tra Tina e Sofia c'è una grande intesa e la Maze rivede nella bergamasca qualcosa di sé. La Goggia ha conquistato 9 podi in stagione in Coppa del Mondo, ma va ancora alla caccia della prima vittoria: Tina non si preoccupa perché la continuità di risultati vale più del singolo exploit; la vittoria arriverà presto, basta salire un ultimo piccolo gradino...

" Se guardo la mia carriera ha seguito una traiettoria analoga a quella di Sofia. Alla prima stagione arrivavano puntualmente dei piazzamenti, tanto che l’estate successiva mi sono detta ‘Adesso basta, voglio solo vincere’. A Sofia manca uno step che deve ancora fare per sviluppare il suo talento, ma è giusto che cresca gradualmente e continuativamente: sarebbe sbagliato bruciare le tappe. Non mi piacciono le atlete che hanno dei grandi exploit e poi accusano dei passaggi a vuoto, preferisco la continuità. "

In questo video potete gustarvi la discesa della Goggia a Cortina, accompagnata dal commento di due vere fuoriclasse come Maze e Putzer!

Video - Sofia Goggia 2a in discesa a Cortina! Solo la Gut le sfila la vittoria per 5 centesimi 01:55

"Quando un capitolo è chiuso, è giusto fermarsi"

Oltre ai tantissimi complimenti per Tina, i fan di Eurosport si sono voluti far raccontare anche le emozioni dell'ultima gara ufficiale della Maze a Maribor. Il suo recente ritiro infatti ha spiazzato tutti per la modalità in cui è avvenuto: tutti si aspettavano che, nella gara di casa, Tina si mettesse in gioco ancora una volta contro le sue avversarie, invece per lei è stata una passerella che le ha consentito di chiudere in gloria.

" Le mie ambizioni sono sempre state alte, ma quando un capitolo è chiuso è giusto fermarsi. Ho voluto ringraziare Andrea (Massi, manager e fidanzato, ndr) e Valerio (Ghilardi, l’allenatore, ndr) che in quell’ultimo dosso a Maribor erano presenti; è stato bellissimo salutare tutti i miei tifosi, la mia gente e leggere e riascoltare i commenti di Eurosport. È stato bello chiudere in modo così diverso, così speciale. "

Video - Tina Maze si ritira a modo suo: con una passerella 01:45

"Senza team privato mi sarei ritirata nel 2007"

Tina racconta anche un passaggio cruciale della sua carriera: la rinascita grazie alla creazione del suo team privato... È il momento in cui i germogli della campionessa che di lì a poco avrebbe vinto tutto furono seminati. Un consiglio silenzioso alle colleghe italiane?

" Senza la creazione del team privato avrei finito la carriera nel 2007. Ho avuto una doppia carriera, la prima con la Federazione, la seconda con il mio team. Avevo già ottenuto dei risultati prima di cambiare a 25 anni, ma avevo tutti contro e mi davano per bollita. Siamo partiti con un budget molto basso (tre persone e un unico pulmino!) ma abbiamo trovato un sostegno a livello economico e già durante la prima stagione abbiamo ottenuto risultati considerevoli. "

Video - Tina Maze si rimette gli sci a Zagabria prima di annunciare il ritiro 00:37

Un team composto da tecnici italiani, perché quello tra Tina Maze e l’Italia è un rapporto speciale e privilegiato...

" L’italiano è una lingua melodica, scorrevole proprio come una discesa libera: l’ho imparata grazie agli insegnamenti di Lara Gut, a Topolino e alla pratica quotidiana con Andrea e la sua compagnia di amici. La nostra lingua slovena ricalca in parte il tedesco, una lingua rigida dove non sono ammessi errori: in italiano se sei in difficoltà ti salvi con i gesti e poi vai a ruota libera. "

Già, a ruota libera...

Ringraziamo quindi Tina Maze, che ritroverete su Eurosport in occasione degli ormai prossimi Mondiali di St. Moritz... E se volete conoscere meglio questa straordinaria atleta slovena godetevi quest'ultima clip: 12 minuti ben spesi, ve lo assicuriamo