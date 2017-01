Deborah Compagnoni: “Sofia Goggia è una vincente. Sono fiduciosa per i Mondiali"

Una supporter molto particolare al seguito della Nazionale di sci alpino femminile nel weekend dedicato alle gare di Cortina. Si tratta della mitica Deborah Compagnoni, pluricampionessa olimpica e mondiale, che si è complimentata con tutte le nostre atlete rilasciando alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Mi piace questo movimento positivo delle ragazze – sottolinea la Compagnoni – Sciano tutte bene. Anche in gigante si alternano là davanti tra Goggia, Bassino e Brignone. Questo dà molto morale alla squadra in un momento in cui c’è un cambio generazionale”.

Non poteva mancare poi la domanda su Sofia Goggia, astro nascente del firmamento azzurro delle nevi: “Ha davanti tanti anni di carriera ed un obiettivo importante come i Mondiali. Ogni gara serve come esperienza. Somiglianze? Io sono partita polivalente e poi ho smesso per gli infortuni. Lei si è infortunata prima ed è predisposta alle discipline veloci. Ma non è bello paragonare un atleta ad un altro – sottolinea l’ex campionessa – Sofia ha caratteristiche belle a livello di carattere e di tecnica. La conosco da tanto tempo, perchè veniva a Santa Caterina, per me non è una sorpresa. Di buono ha questo carattere molto combattivo e positivo, ha l’atteggiamento dell’atleta vincente. A livello tecnico ha ancora dei margini di miglioramento. Commette errori banali, a volte. Può fare di più”.

In merito a come l’Italia si presenterà ai prossimi Mondiali St. Moritz Deborah è estremamente fiduciosa: “Sono molto positiva per la rassegna iridata. Se non c’è brutto tempo le piste sono alpine, quelle a cui noi siamo abituati e dove ci troviamo meglio. Per noi è più semplice esprimerci meglio su quel pendio“.

