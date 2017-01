Peter Fill: “Il pettorale rosso? Meglio indossarlo a fine stagione. Ai

Peter Fill è in uno stato di forma pazzesco e, dopo il terzo posto di ieri, ha conquistato una seconda piazza da urlo nella discesa libera di Garmisch. L’azzurro è sempre più immenso sulla Kandahar e vola in testa alla classifica di specialità della Coppa del Mondo.

Così ha commentato ai microfoni della FISI: “Diciamo che sarei più contento di indossare il pettorale rosso dopo l’ultima gara dell’anno. Battute a parte, mi sono riappropriato di un pettorale che mi era quasi familiare in questi mesi e lo indosso volentieri anche se ultimamente non sta portando fortuna a chi viene assegnato. Sono contento del mio risultato e della prestazione, in questa occasione ho dimostrato la mia vera sciata, sono un atleta a cui piace assaggiare la neve e l’ho dimostrato. Arrivo ai Mondiali di St. Moritz nei panni di uno dei favoriti ed è bello ma questo non mi fa vincere automaticamente medaglie. Sono felice del mio stato di forma, vedremo cosa succederà in Svizzera“.

Dominik Paris ha concluso al quarto posto e anche lui è in piena corsa per la Sfera di Cristallo: “Anche se oggi ho fatto un po’ di fatica. Al traguardo non pensavo di avere ottenuto il quarto posto perché ero lontanissimo da Reichelt, nel tratto iniziale di gara non sentivo bene sugli sci, ero in ritardo nelle linee. Poi mi sono ripreso sul piano fino a quando sono arrivato nella parte centrale, dove non sono riuscito a spingere e nel finale ero un po’ stanco. Sarà un finale di stagione appassionante per la classifica di specialità, siamo tutti molto vicini e con tre gare a disposizione ci divertiremo, anche perché le piste di Kvitfjell e Aspen mi piacciono. Arrivo a St. Moritz in buone condizioni, sono convinto delle mie possibilità“.