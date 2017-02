Giulio Bosca conquista l’oro nel gigante alle Universiadi, quarto Michele Gualazzi

Lo sci alpino ha regalato all’Italia una seconda medaglia d’oro alle Universiadi invernali di Almaty 2017, dopo quella di Michelangelo Tentori in supergigante: a conquistarla è stato Giulio Bosca, che si è imposto nello slalom gigante maschile di questa mattina. Secondo al termine della prima manche, il ventisettenne che studia negli Stati Uniti ha chiuso con il tempo di 2’12”77, precedendo di 22/100 l’ex leader, lo svizzero Joël Müller, e di 62/100 l’altro elvetico Cédric Noger. Bosca ha oltretutto realizzato il miglior tempo della seconda manche pur partendo tra gli ultimi rispetto ad altri atleti che hanno potuto beneficiare di una pista in migliori condizioni.

Per un attimo l’Italia ha sperato di conquistare anche un’altra medaglia con Michele Gualazzi, che però alla fine si è dovuto accontentare della quarta posizione con 1”25 di ritardo dal connazionale. Nella top ten anche Rocco Delsante, decimo a 2”50, mentre Tentori questa volta ha chiuso solamente diciassettesimo (+2”94) in una disciplina nella quale non aveva le stesse ambizioni del supergigante. Ha raggiunto il traguardo anche Giacomo Beretta, ventiquattresimo a 4”10, mentre ha abbandonato Giacomo Rigamonti.