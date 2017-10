Hirscher torna sugli sci a soli 55 giorni dalla frattura al malleolo

E' tutto vero: Marcel Hirscher è tornato sugli sci. Nella giornata di mercoledì il 28enne campione austriaco ha effettuato la sua prima uscita sulla neve dopo l'infortunio dello scorso 17 agosto al malleolo del piede sinistro durante un allenamento sulle nevi della Moelltal: è lui stesso a certificare il tutto con una foto apparsa sui suoi profili Facebook e Instagram mentre testa la sua condizione sul ghiacciaio di Kaprun al Kitzsteinhorn.

Un rientro lampo dovuto al fatto che il campione salisburghese aveva rinunciato all'operazione chirurgica, rimanendo dell'idea che l'ingessatura fosse l'opzione migliore: e ora, dopo soli 55 giorni, rieccolo sulle piste. Un rientro da fargli meritare il titolo di "Valentino Rossi delle nevi".

" In realtà è molto bello... "

E ora quando torna sul serio?

I dottori avevano escluso categoricamente la sua presenza a Sölden il prossimo 29 ottobre per l'inizio della stagione e a meno di miracoli o decisioni forzate sarà così. Più veritiera sembra la data del 12 novembre, a Levi anche se lo scorso 28 settembre in conferenza stampa aveva escluso anche questa possibilità ("Sarebbe un miracolo"). Oggi in conferenza stampa probabilmente se ne saprà di più.