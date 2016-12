Il gigante femminile azzurro: un affare per tutte le età

Se non è Marta Bassino, è Sofia Goggia; se non è Sofia Goggia, è Manuela Moelgg. La squadra di gigante femminile sta dimostrando, quest'anno come mai da tanto tempo a questa parte, quanto possano essere competitive le nostre ragazze, sia le più giovani, sia le veterane.

Quattro giganti, quattro podi per l'Italia

Finora si sono disputati quattro giganti in Coppa del Mondo: Sölden, Killington, Sestriere e Semmering e in ciascuno di questi c'era un'italiana sul podio. Nell'ordine Bassino (terza), Goggia (terza), Goggia, (seconda), Moelgg (terza). Manca ancora l'acuto, il gradino più alto del podio, è vero, ma se la squadra continua a lavorare così le distanze da Worley e Shiffrin non sono così incolmabili. E' bello soprattutto vedere che tutto il gruppo si sta allenando e impegnando al massimo, perché anche le altre stanno dando buoni risultati o quanto meno hanno del potenziale da esprimere ancora.

Video - Manuela Moelgg torna sul podio in gigante dopo 6 anni: terza a Semmering 01:40

Non dimentichiamo Federica Brignone

Bisogna infatti considerare anche Federica Brignone, cui per ora è mancata la zampata, ma che è sempre lì a mettere pressione. A Courchevel, per esempio, gigante che è stato interrotto e poi rimpiazzato da questo di Semmering, Federica aveva disputato una gran manche, a testimonianza del fatto che i risultati complessivi comunque sono buoni, visto che anche nei primi due giganti della stagione era entrata sempre nelle prime 10. Non si deve poi trascurare la presenza delle altre azzurre: Irene Curtoni ha centrato un nono posto a Killington, nella stessa gara Francesca Marsaglia è arrivata addirittura settima e, se vogliamo guardarla ancora più globalmente non si può non menzionare la costanza di Marta Bassino, che ha collezionato anche un quarto e due quinti posti in gigante. Che dire poi di Sofia Goggia? Se non avesse commesso quell'errore clamoroso sull'ultima porta a Semmering, sarebbe stata tranquillamente in lotta per la vittoria. E quello che fa piacere, ogni volta che sbaglia, è vedere la rabbia con cui reagisce: per una che ha passato gravi momenti di sfortuna con gli infortuni che ha avuto, questa fame di vittoria è uno splendido biglietto da visita.

Video - Semmering, gigante donne: Sofia Goggia è in testa, ma l'ultima porta le è fatale...! 01:39

Manuela Moelgg, il trionfo della tenacia

Non si possono non spendere due parole su Manuela Moelgg, la veterana della squadra che, a 33 anni, centra un podio meraviglioso dopo sei anni di digiuno. In costante miglioramento dall'inizio della stagione, Manu ha trovato la forza di reagire agli anni in cui i problemi fisici l'hanno tormentata, impedendole di allenarsi al meglio, traendo ispirazione dal fratello maggiore Manfred, che a Levi, a 34 anni, a sua volta ha ritrovato il podio (in slalom). Quest'anno la Moelgg dice di sentirsi bene e a Semmering l'ha dimostrato, con due grandi manche che l'hanno riportata in auge, con grande gioia di tutti.

Video - Splendido Manfred Moelgg! Sul podio a Levi, è terzo! 01:26

Anche tra gli uomini si riscattano i "vecchietti"

Abbiamo già parlato di Manfred Moelgg, ma Manni non è l'unico con la carta d'identità un po' datata ad aver detto la sua in questa stagione, tra gli uomini, ma in questo caso non si tratta di un buon segnale. Sul podio infatti salgono sempre gli stessi: il consolidato Peter Fill, il ritrovato Manfred Moelgg, il costante Stefano Gross, con la new entry di Florian Eisath, anche lui non propriamente "di primo pelo". C'è anche Dominik Paris, che è un po' più giovane rispetto agli altri del gruppo, e non si può dimenticare che Luca De Aliprandini sta facendo vedere delle buone cose, ma per il resto il fatto che la squadra azzurra al maschile debba affidarsi alla vecchia guardia è sintomo che alle spalle degli atleti esperti c'è poco ricambio.