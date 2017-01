Ilka Štuhec, l’erede di Tina Maze? La slovena è la più polivalente del circuito

A Maribor, il pubblico sloveno ha potuto salutare la propria beniamina Tina Maze, la più grande sciatrice e forse la più grande sportiva di sempre proveniente da questa repubblica dell’ex Jugoslavia. Proprio in corrispondenza del ritiro della propria campionessa, la Slovenia sta ritrovando una squadra di atlete più o meno giovani in grado di ottenere buoni risultati nelle diverse discipline. Tra queste emerge sicuramente la figura di Ilka Štuhec, ventiseienne che prima di quest’anno non era mai salita sul podio.

La stagione della sciatrice di Slovenj Gradec inizia con una sorprendente vittoria in occasione della prima discesa libera di Lake Louise, in Canada. Nonostante le grandi doti di scorrevolezza che le sono riconosciute da tempo, Štuhec non è di certo attesa ad un risultato del genere, ma ben presto tutti si rendono conto che non si è trattato di un caso: la slovena vince la seconda gara di Lake Louise, la discesa di Val d’Isère e la combinata alpina nella località francese.

Inoltre, Štuhec incomincia a farsi notare per la sua polivalenza: due volte nelle dieci in supergigante, ma soprattutto tre volte a punti in gigante e addirittura un decimo posto in slalom speciale, proprio a Maribor. Risultati alla mano, Štuhec al momento è l’unica atleta a vantare in stagione almeno un risultato nelle quindici in tutte le cinque discipline, cosa che non hanno ottenuto né Mikaela Shiffrin, né Lara Gut, e neppure Sofia Goggia, che pure è andata a podio in quattro specialità diverse.

Cosa aspettarci dunque da Štuhec? Difficile dire se questa atleta, già presente nel circuito da diverse stagioni, riuscirà a ripetere almeno in parte l’epopea di Tina Maze, ma sicuramente potrà togliersi tante altre soddisfazioni, magari anche ai Mondiali di St. Moritz. Imbattuta fino ad ora in discesa libera, dovrà però confermare le proprie prestazioni nelle prossime settimane, dove saranno protagoniste proprio le sue amate discipline veloci. In caso di riscontri positivi, l’obiettivo più plausibile potrebbe essere il terzo posto della classifica generale, che sarebbe comunque un risultato sorprendente.

