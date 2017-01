Innerhofer ancora in dubbio per la discesa di Wengen

Nuovo cambio di programma per la Coppa del Mondo maschile che celebra nel fine settimana l'appuntamento di Wengen, dove sono in programma una combinata alpina (discesa+slalom) venerdì 13, una discesa sabato 14 e uno slalom domenica 15 gennaio. La prima prova ufficiale di martedì 10 gennaio che era stata inizialmente cancellata, è stata invece nuovamente inserita in calendario dagli organizzatori, visto che le previsioni parlano di un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche nei giorni successivi, tale addirittura da potere condizionare le gare. Al via saranno presenti Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Riccardo Tonetti, Peter Fill, Paolo Pangrazzi e Mattia Casse, mentre è tuttora in forse la presenza di Christof Innerhofer, ancora dolorante dopo la caduta a Santa Caterina Valfurva che gli ha procurato una forte contusione ossea al ginocchio sinistro e alla muscolatura del polpaccio. Il campione di Gais deciderà solamente in queste ore se prendere parte alla trasferta svizzera. Nelo slalom toccherà invece a Manfred Moelgg, Stefano Gross, Patrick Thaler, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Riccardo Tonetti, Andrea Ballerin e un ottavo ancora da decidere da parte dello staff tecnico.