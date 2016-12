Innerhofer il più veloce in prova a Santa Caterina

Christof Innerhofer domina la prova sulla 'Deborah Compagnoni' di Santa Caterina Valfurva, la pista che lo scorso anno lo vide al quarto posto nonostante un palo agganciato alla schiena. Il tempo del campione di Gais è di 1'43"33, nettamente migliore di tutti gli avversari. Il più vicino, pur con salto di porta, è Matthias Mayer a 1"32, seguito da Hannes Reichelt (anch'egli con salto) a 1"44, quindi l'americano Thomas Biesmeyer a 1"57. Si piazza in decima posizione Mattia Casse con un ritardo di 2"05 da Inner, ma di soli 7 decimi da Mayer, Dominik Paris è 14/o con 2"38 di ritardo e Peter Fill è 26/o a 3"05. Per una volta non si vedono i norvegesi in vetta alle classifiche: il migliore è Aleksander Aamodt Kilde 11/o a 2"23 da Innerhofer. La partenza della gara è stata abbassata al Crap del Ricc, come ha deciso il responsabile Fis del circuito Markus Waldner, e così partirà anche mercoledì. La discesa non perderà spettacolarità perché l'abbassamento leva solo 60 metri di dislivello e 4 secondi di gara.

"Mi sono divertito, la pista mi piace - dice Innerhofer -. Non ho particolari aspettative, mi piace fare le gare e mi piacciono le piste difficili, come questa. Sono contento che comincino le gare con le curve e spero di fare delle belle gare".

Lo staff tecnico della Nazionale ha deciso quindi le formazioni per il SuperG di martedì e per la discesa di mercoledì. Nel SuperG gareggeranno: Fill, Paris, Innerhofer, Casse, Emanuele Buzzi, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti e Guglielmo Bosca. Mentre per la discesa saranno in pista, oltre a Fill, Paris Innerhofer e Casse, anche Buzzi, Paolo Pangrazzi, Werner Heel e Davide Cazzaniga, 38/o nella prova odierna, alla quinta gara in Coppa del mondo. Martedì il SuperG (recupero di quello cancellato a Lake Louise) prenderà il via alle 11, mentre la discesa di mercoledì paritrà, come di consueto, alle 11.45. Giovedì il programma si concluderà con la combinata (SuperG + slalom) con le due prove fissate per le 10.30 e 14.