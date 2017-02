Johanna Schnarf già operata: si prova il recupero

Come riporta il sito della FISI Johanna Schnarf è già stata operata questa mattina alla Dolomiti Clinic di Ortisei. Un’operazione resa necessaria per ridurre la lussazione acromion-clavicolare alla spalla sinistra.

Nella giornata di ieri la velocista azzurra era caduta in allenamento, provocandosi un infortunio alla spalla. Adesso Johanna dovrà rimanere a riposo, ma avrà ancora qualche giorno per provare il recupero per i Mondiali di St.Moritz.

La rassegna iridata comincia lunedì 6 con le prove di discesa, che Schnarf potrebbe anche saltare, ma già il giorno successivo è in programma il superG e bisogna a questo punto capire se la nativa di Bressanone riuscirà a recuperare in tempo.